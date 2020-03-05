Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Niğde'ye el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Ekipler Altunhisar İlçesinde yol arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NİĞDE

İstanbul, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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