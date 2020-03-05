Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Niğde'ye el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Ekipler Altunhisar İlçesinde yol arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NİĞDE