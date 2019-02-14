Niğde'de 416 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi
1 saat önce
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin tırlardan usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin tırlardan usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede yaptığı incelemede park halindeki yakıt ikmal tankerinden özel düzenek ile tenekelere akaryakıt çekildiğini tespit etti.
İşletmede yapılan aramalarda 416 litre motorin ile yakıt çekmeye yarayan dalgıç pompa, el pompası ve hortum ele geçirildi.
Olayla ilgili S.K, F.K. ve E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:30 Kaynak: İHA
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