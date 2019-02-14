Son Dakika Haberleri: Niğde'de 416 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Niğde'de 416 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi

1 saat önce

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin tırlardan usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Niğde'de 416 Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, System.String[]
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin tırlardan usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede park halindeki yakıt ikmal tankerinden özel düzenek ile tenekelere akaryakıt çekildiğini tespit etti.

İşletmede yapılan aramalarda 416 litre motorin ile yakıt çekmeye yarayan dalgıç pompa, el pompası ve hortum ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K, F.K. ve E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa
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