Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.
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