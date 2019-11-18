Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana otoyolu Ulukışla sınırında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.
Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi Adanalı kebabcı, terayağlı lokum yemeğinden günde 6 bin TL kazanıyor Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı