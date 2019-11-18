Son Dakika Haberleri: Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana otoyolu Ulukışla sınırında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Ulukışla, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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