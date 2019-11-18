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Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandıNİĞDE - Niğde-Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

NİĞDE - Niğde- Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit asayiş uygulamasında polis tarafından durdurulan Adnan Salamış yönetimindeki 34 HS 8385 plakalı otomobil içerisinde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen ve sahte yol izin belgeleri bulunduran Afganistan uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 yabancı uyruklu vatandaş ve sürücü için için göçmen Kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile adli ve idari işlemler başlatıldı.

Niğde'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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