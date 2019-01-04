Son Dakika Haberleri: Niğde'de 5 Kişilik Hırsızlık Çetesinden 4'ü Tutuklandı

Niğde'de 5 Kişilik Hırsızlık Çetesinden 4'ü Tutuklandı

36 dakika önce

Niğde'de 5 kişilik hırsızlık çetesinden 4'ü tutuklandıNiğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Niğde'de 5 kişilik hırsızlık çetesinden 4'ü tutuklandı

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen 16 hırsızlık olayı ilgili gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Niğde'de muhtelif tarihlerde meydana gelen 16 ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarıyla ilgili M.Y., R.Ö., Ş.C., Y.C. ve H..A yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. H.A adlı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 4 kişi Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:17 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, Güncel
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