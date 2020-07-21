Niğde'de 50 dönüm arpa tarlası kül oldu - Son Dakika

Niğde'de 50 dönüm arpa tarlası kül oldu

NİĞDE'de arpa tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm tarım arazisi kül oldu.

Yangın, öğleden sonra merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi Demiroluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Genç ve Murat Benli'ye ait olduğu öğrenilen arpa tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle arpa tarlasında yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, 50 dönüm tarım arazisi kül oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.