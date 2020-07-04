Niğde'de 50 ton atık yağdan dönüştürülmüş motorin ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 50 ton atık yağdan dönüştürülmüş motorin ele geçirildi

NİĞDE'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 50 ton atık yağdan dönüştürülmüş motorin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde, çevreden topladıkları atık yağları motorine dönüştürerek piyasaya süren kişi ve işletmelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.T., H. T., T.S., R. A., M. Ö., A.Y., R. Y. ve İ.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada yaklaşık 50 ton atık yağdan dönüştürülmüş motorin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.