Son Dakika Haberleri: Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildi

2 saat önce

Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildiNiğde'de polisin durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de polisin durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde- Adana otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde 34 SV 2558 plakalı bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada yapılan aramada 2 bin 550 paket (510 bin adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirildi. Araç sürücü N.K ise gözaltına alındı.

Niğde'de 510 bin adet sigara makaronu ele geçirildi

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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