Son Dakika Haberleri: Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi

2 saat önce

NİĞDE'de bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde'de 510 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi, System.String[]

NİĞDE'de bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde- Adana otoyolu Ulukışla Eminlik gişelerinde 34 SV 2558 plakalı bir aracı durdu. Araçta arama yapan ekipler, 2 bin 550 paket (510 bin adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirdi. Araç sürücüsü N.K ise gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
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