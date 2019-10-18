Son Dakika Haberleri: Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildi

18 dakika önce

Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildiNİĞDE - Niğde'de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 510 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde - Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde 34 SV 2558 plakalı bir aracı durdu. Araçta yapılan aramada yapılan aramada 2 bin 550 paket (510 bin adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirildi. Araç sürücü N.K ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de 510 bin sigara makaronu ele geçirildi

Polis, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:32 Kaynak: İHA
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