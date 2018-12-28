Niğde'de 52 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi
1 saat önce
Niğde'de polis ekipleri tarafından 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Niğde
'de polis ekipleri tarafından 52 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Polis
Okulu kavşağında bir otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada 40 adet kaçak viski ve 12 şişe kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü S.Y gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
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