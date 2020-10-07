Niğde'de 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonette 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde topladıkları atık yağları, kimyasal karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getirerek piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bor- Acıgöl kavşağında durdurdukları kamyonun kasasında 6 tank içinde 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli T.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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