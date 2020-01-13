Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Niğde-Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Niğde- Ulukışla otoyolunda sabit asayiş uygulaması yapan polisler yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.


Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit asayiş uygulamasında polis tarafından durdurulan otomobil, içerisinde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen ve sahte yol izin belgeleri bulunduran Afganistan uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


6 yabancı uyruklu vatandaş ve sürücü için için göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlaması ile adli ve idari işlemler başlatıldı. - NİĞDE

Ulukışla, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
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