Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika