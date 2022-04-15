Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi

15.04.2022 09:39
Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi

Niğde'de bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir tırda, gümrük kaçağı 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Aracın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 6 milyon 600 bin dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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