Son Dakika Haberleri: Niğde'de 69 Bekçi Göreve Başladı

Niğde'de 69 Bekçi Göreve Başladı

57 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, merkez ile Bor ve Ulukışla ilçelerinde 69 bekçinin göreve başladığını bildirdi.

Niğde'de 69 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, merkez ile Bor ve Ulukışla ilçelerinde 69 bekçinin göreve başladığını bildirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yazılı açıklamasında, 2018/1 dönem 69 çarşı ve mahalle bekçisinin meslek içi eğitimlerini tamamlayarak göreve başladığını belirtti.

Bekçiler için bir müddet intibak süresi uygulanacağını aktaran Vali Şimşek, şunları kaydetti:

"Bekçilerimiz, intibak süresinde tecrübeli polislerle motorize ekiplerde görev alacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla uzun bir aranın ardından yeniden görev yapacak bekçiler, vatandaşlarımıza huzur ve güven sağlayacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinden 45'i merkezde, 16'sı Bor'da, 8'i ise Ulukışla ilçesinde görev alacak. 16 bekçi ise eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Çamardı, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde önümüzdeki günlerde göreve başlayacak. Güvenliğin ve kamu düzeninin devamlığının sağlanması, suçların en aza indirilmesi, kolluk kuvvetlerinin görevlerini daha etkin yürütmesi, ihbar ve şikayetlerin daha hızlı değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından çarşı ve mahalle bekçi alımı planlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

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