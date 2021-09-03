Niğde'de 7 yıl 6 aya mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 7 yıl 6 aya mahkum firari hükümlü yakalandı

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokakta uyuşturucu satanlara ve kullananlara yönelik son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda biri firari 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7,49 gram eroin, 35,34 gram sentetik uyuşturucu, 11,47 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör, 21 sentetik ecza, alüminyum folyo rulo, dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 1790 lira ve 100 dolar ele geçirdi. Yakalanan kişilerden K.T, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek, cezaevine gönderildi.

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