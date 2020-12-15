Niğde'de 700 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de bir araçta yapılan aramada 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü D-750 kara yolunda bir araçta yaptığı aramada, 700 gram uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.

???????Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.