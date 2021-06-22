Niğde'de 748 sulama projesine 37,5 milyon lira destek

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 748 basınçlı sulama sistemleri projesine 37 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının basınçlı sulama sistemleri desteklerinin açıklandığını söyledi.

Bakanlığa 748 proje gönderdiklerini belirten Baş, şunları kaydetti:

"Bunun ilk etapta 500'ü onaylandı ve 12 milyon 500 lira ilimize kaynak aktarıldı. AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin'in bakanlık ziyaretinde dile getirdiği 3-4 konudan birisiydi bu. Kendisine teşekkür ediyorum, çok olumlu dönüşler oldu. Başta bakanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 7 bin proje gönderildi. Bakanımızın 'projelerin tamamına bütçe aktaralım' talimatından sonra 248 projemiz daha onaylandı ve yaklaşık 25 milyon lira ilave kaynakla kabul edildi. Toplamda ilimize 748 proje ile 37 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlandı. Üreticilerimiz adına hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."