Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

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Amerikalı senatör sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz

MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir.