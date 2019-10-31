Son Dakika Haberleri: Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Minibüs sürücüleri Ç.D. ve H.K., "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

(İHA)

Ulukışla, Türkiye, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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