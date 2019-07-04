Niğde'de 8 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
1 saat önce
Niğde'de 8 ayrı suçtan aranan kişi yol uygulamasında yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:43 Kaynak: AA
'de 8 ayrı suçtan aranan kişi yol uygulamasında yakalandı. Polis
ekipleri Niğde merkez Aydınlık Caddesinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.
Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekiplerin kimlik istediği kişi araçtan inerek kaçtı.
Kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan A.E, karakola götürüldü. Şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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