Niğde'de 8 FETÖ şüphelisi daha adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Niğde'de 8 FETÖ şüphelisi daha adliyeye sevk edildi (2)
20.11.2020 18:39
5 KİŞİ TUTUKLANDINiğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden A.B., Ş.K., A.D., Ş.Ö. ve M.C. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden A.B., Ş.K., A.D., Ş.Ö. ve M.C. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi
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