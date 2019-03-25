Son Dakika Haberleri: Niğde'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Niğde'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

1 saat önce

Niğde'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi.

Niğde'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Niğde'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde rüzgarlı hava nedeniyle Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9 ), 3 aylık Muhammed A., Münüsü Ö. ( 74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 8 kişi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:35 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:28:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]