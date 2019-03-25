Niğde'de 8 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Niğde'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi.

Niğde'de sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 8 kişi zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre il genelinde rüzgarlı hava nedeniyle Zülbiye A. (32), Ganime K. (27), Ravza A. (9 ), 3 aylık Muhammed A., Münüsü Ö. ( 74), Hatice Ö. (33), Aleyna D. (11) ve Melih Ö. (5) sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 8 kişi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - NİĞDE

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