Niğde'de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

NİĞDE'de düzenlenen operasyonda, 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ulukışla-Ereğli yolu üzerinde 'oto lastikçi' ibaresiyle faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde hortumla yakıt dolumu yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada ise 7 varil içersinde 1,5 ton yakıt, 2 santirifüj pompası, işyerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyondan 6,5 ton olmak üzere toplam 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.