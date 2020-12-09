Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Yaklaşık 2 yıldır yürütülen titiz çalışma sonucunda şüphelileri tespit eden ekipler, M.R, S.A.E, F.T. ve D.K'yi yakaladı.

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