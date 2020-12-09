Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

09.12.2020 17:35
Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan zanlılar yakalandı, System.String[]

Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan 4 şüpheli, yakalandı.

Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan 4 şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 8 yıl önce Bor ilçesi Obruk köyü yakınlarından geçen BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 yıldır yürütülen titiz çalışma sonucunda şüphelileri tespit eden ekipler, M.R, S.A.E, F.T. ve D.K'yi yakaladı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 8 yıl önce BOTAŞ boru hattından hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Son Dakika


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