Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de bir araçta yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, şeffaf poşette 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki A.K. ve İ.M. gözaltına alındı.

İstanbul'dan Gaziantep'e gittikleri öğrenilen şüphelilerden A.K'nin 4 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtildi.