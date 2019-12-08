Son Dakika Haberleri: Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de bir araçta yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir araçta yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, şeffaf poşette 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki A.K. ve İ.M. gözaltına alındı.

İstanbul'dan Gaziantep'e gittikleri öğrenilen şüphelilerden A.K'nin 4 ayrı suçtan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtildi.

Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi
Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 05:15:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]