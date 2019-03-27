Son Dakika Haberleri: Niğde'de 850 Sandıkta 248 Bin 579 Seçmen Oy Kullanacak

Niğde'de 850 Sandıkta 248 Bin 579 Seçmen Oy Kullanacak

38 dakika önce

Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Niğde'de 850 Sandıkta 248 Bin 579 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Niğdeliler, Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü 850 sandıkta oy kullanacak.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Niğde'de 248 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Niğde'deki seçmen sayısı 21 bin 648 arttı.


Niğde'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 805 sandık kurulurken, bu seçimlerde sayı 850 olacak.


İlçelerde en fazla seçmen Bor'da

Niğde merkezde 144 bin 985 seçmen için 467 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bor. 43 bin 953 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bor'da 157 sandık kurulacak.

Bor'dan sonra ikinci sırada 18 bin 977 seçmenle Çiftlik ve 18 bin 220 seçmenle Ulukışla üçüncü sırada geliyor.

Çamardı ise 11 bin 194 kişiyle en az seçmenin sandığa gideceği ilçe olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:
Altunhisar 40 11 bin 250
Bor 157 43 bin 953
Çamardı 44 11 bin 194
Çiftlik 64 18 bin 977
Merkez 467 144 bin 985
Ulukışla 78 18 bin 220
Toplam: 850248 bin 579

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 850 Sandıkta 248 Bin 579 Seçmen Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]