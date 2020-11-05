Niğde'de 87 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, çiftçilere Macar fiği, yonca ve yeşil ot tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yaptığı yazılı açıklamada, çayır, mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla 87 ton 800 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldığını belirtti.

500 bin lirası hibe 661 bin 650 liralık proje kapsamında 450 çiftçiye tohumluk dağıtıldığını aktaran Baş, "10 bin dekar alanda yeni yem bitkisi ekildi. Böylece yem bitkisi ekili alan 136 bin 990 dekara çıktı. 2020 yılında ilimize ödenen 7 milyon 657 bin 469 lira yem bitkisi desteğine, 800 bin lira yeni destekleme ilave edildi." ifadelerini kullandı.