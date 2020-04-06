Son Dakika › Güncel › Niğde'de 89 yaşındaki Bilal dede Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Son Dakika
Niğde'de 89 yaşındaki Bilal dede Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
6 saat önce
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Bilal Ündemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Bilal Ündemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.
Akçaören köyünde yaşayan Bilal Ündemir (89) Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunacağını bildirdi.
Eve giden ekipler, bağışlanan 500 lirayı alarak Bilal Ündemir adına Ziraat Bankası'na yatırdı.
Banka dekontunu Bilal dedeye teslim eden ekipler, anlamlı bağıştan dolayı kendisine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Korona virüse karşı tütsü yaktılar Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu