Niğde'de 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı
27 dakika önce
Niğde'de son 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Niğde'de son 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak-24 Eylül tarihleri arasında aranması bulunan 394 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 215'inin tutuklandığı bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram paylaşımı, 15 yılda yaşadığı değişimi gözler önüne serdi Cenaze töreninde sözün bittiği yer: 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi