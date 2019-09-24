Son Dakika Haberleri: Niğde'de 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı

27 dakika önce

Niğde'de son 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı.

Niğde'de 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı, System.String[]

Niğde'de son 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak-24 Eylül tarihleri arasında aranması bulunan 394 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 215'inin tutuklandığı bildirildi.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram paylaşımı, 15 yılda yaşadığı değişimi gözler önüne serdi Cenaze töreninde sözün bittiği yer: 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 9 ayda aranması bulunan 394 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]