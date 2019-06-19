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Niğde'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

19 dakika önce

Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde'de 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde- Adana otoyolu Eminlik Tüneller mevkisinde yabancı uyruklu kişilerin yaya halde ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sahte yol izin belgesi bulunan Afgan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, terör ve istihbarat birimlerinin incelemesinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:26 Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, adana, niğde, Güncel
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