Niğde'de 9 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3'ü çocuk 9 kişi zehirlendi.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3'ü çocuk 9 kişi zehirlendi.



Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Şahinali Mahallesinde Sıla A. (9) ve Kayra A. (2), Hamide A. (30), Çamardı İlçesi'nden Yusuf A. (23), Nazenti A. (74), Mehmet A. (72), 2 aylık bebek Eymen Mahmud A., İsa A. (36) ve Halime A. (30) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

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