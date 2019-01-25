Son Dakika Haberleri: Niğde'de 9 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Niğde'de 9 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

48 dakika önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3'ü çocuk 9 kişi zehirlendi.

Niğde'de 9 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3'ü çocuk 9 kişi zehirlendi.

Dün gece etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Şahinali Mahallesinde Sıla A. (9) ve Kayra A. (2), Hamide A. (30), Çamardı İlçesi'nden Yusuf A. (23), Nazenti A. (74), Mehmet A. (72), 2 aylık bebek Eymen Mahmud A., İsa A. (36) ve Halime A. (30) sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor 35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:04:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 9 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]