"9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
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"9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" düzenlendi

07.06.2022 14:12

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen programın açılışında, sempozyumun Türk dünyasındaki iş birliğini, kardeşlik bağını güçlendireceğine, eğitim, siyaset, ekonomi, dil ve kültür alanlarında birlik sağlayacağına ve geçmişten bugüne bitmeyen kardeşlik duygularını artıracağına inandığını söyledi.

Türk dünyasının büyük atılım ve gelişme içinde olduğunu belirten Koç, "Coğrafyalarımızda ve dünyada yaşanan gelişmeler ve sıkıntılara beraber göğüs geren, Türk dünyasına gönül veren herkesi yakından ilgilendiren konuları ele alıp, gelecekte atılması gereken adımlara dair yol gösterecek olan böyle değerli çalışmaları ortaya koyan akademisyenlerimizi ve buraya gelen dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da sempozyumun, Türk dünyasının dil, edebiyat, tarih, maarif, uluslararası ilişkiler ve siyaset, maddi ve manevi değerler, iktisadi meseleler gibi sosyal bilimlerin her alanında ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara paylaşım zemini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Uslu, "Sempozyumumuz, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, herhangi bir Türk cumhuriyetindeki öğrencinin bir başka Türk cumhuriyetindeki üniversitede okumasının önünün açılması ve teşvik edilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi, bilimsel işbirliklerinin yatırıma dönüşmesi, ortak sanatsal faaliyetler gerçekleştirme gibi konularda üniversitelerin öncü olmasının sağlamasına da katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zakir Jumakulov ise Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığından beri Türkoloji çalışmalarının gelişmesini önemseyerek, buna katkı sağladığını vurguladı.

Jumakulov, "Eğitim alanında da Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliği sürdürülmektedir. Uluslararası ilişkilerimiz çeşitli alanlarda farklı düzeylerde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sunumlarla devam eden sempozyum 10 Haziran'da sona erecek.

9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi
9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu düzenlendi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '9. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika

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