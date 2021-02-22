Niğde'de 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu evinde alındı - Son Dakika

Niğde'de rahatsızlığından dolayı Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne gidemeyen 96 yaşındaki Fatma Erdem'in yeni kimlik başvurusu, evinde alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde oturan ve rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan Erdem, İçişleri Bakanlığınca 2 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunu yapmak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünü aradı.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla eve giden memurlar, Erdem'in parmak izini aldı, biyometrik fotoğrafını çekti.

Vali Yılmaz Şimşek de işlemler sırasında Erdem'i ziyaret ederek, yeni kimlik kartının hayırlı olmasını diledi.