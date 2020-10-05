Niğde'de 960 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 960 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramalarda 960 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:35 - Kaynak: AA
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