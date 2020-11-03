Niğde'de afet ve acil durum toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Niğde'de merkezde 20, ilçelerde 15 olmak üzere 35 afet ve acil durum toplanma alanı belirlendi.

AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Hüdavent Hatun Parkı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Kılıçel, bu nedenle AFAD Başkanlığında afetlerle mücadele için ulusal düzeyde 28, yerel düzeyde 26 çalışma grubunun yer aldığı Türkiye Afet Planı (TAMP) geliştirildiğini söyledi.

Kılıçel, TAMP Niğde kapsamında hazırlanan planların sürekli güncellendiğini, masa başında ve saha tatbikatlarıyla ekiplerin afetlere sürekli hazır beklediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"TAMP çerçevesinde afet öncesi yapılan çalışmalarla vatandaşların afet sonrasında güvenli bir alanda toplanması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince toplanma alanları belirlendi. İlimizde, merkezde 20, Altunhisar'da 2, Bor'da 6, Çamardı'da 3, Ulukışla ve Çiftlik'te 2'şer olmak üzere 35 toplanma alanı belirlendi. Bu alanlar yüksek yapılardan uzak ve risk olmayan bölgelerde genellikle park ve bahçeler olarak seçildi ve tabelalandırıldı. Vatandaşlarımız bulundukları konuma en yakın toplanma alanı bilgisine e-Devlet üzerinden ulaşabilir."

Bor ilçesi Obruk köyünde 20 Eylül'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, TAMP Niğde kapsamında 29 konutun ağır hasar aldığını tespit ettiklerini ifade eden Kılıçel, afetzedelere 206 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini ve isteyen vatandaşlara da konteyner getirtildiğini aktardı.