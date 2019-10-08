Niğde'de ağaç dikme etkinliği

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikme etkinliğiyle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik toplantı salonundaki programda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde büyük bir kampanyanın startının 11 Kasım'da verileceğini söyledi.

11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşacağını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Niğde'ye yakışır bir şekilde tüm kamu kurumlarımız, STK'larımız, üniversitemiz, hep birlikte bu kampanyayı en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Maalesef ilimiz toprak varlığı açısından çok zengin değil. Toplam yüz ölçümümüzün sadece yüzde 8'i ormanla kaplı. Bu nedenle kampanyamız şehrimiz için daha da büyük önem taşıyor. Sadece bu kampanyalarda değil her fırsatta ilimizde fidan dikme gayreti içerisindeyiz."