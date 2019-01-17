Son Dakika Haberleri: Niğde'de Ahır Kardan Çöktü: 2 İnek Telef Oldu

Niğde'de Ahır Kardan Çöktü: 2 İnek Telef Oldu

1 saat önce

NİĞDE merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırın altında kalan 2 inek telef oldu.

Niğde'de Ahır Kardan Çöktü: 2 İnek Telef Oldu, System.String[]
NİĞDE merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırın altında kalan 2 inek telef oldu.

Çavdarlı köyünde yoğun kar nedeniyle Adnan Kılavuz'a ait ahırda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada 1 inek sağ olarak kurtarıldı. Ahırdaki 2 inek ise telef oldu.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Çavdarlı, Niğde, Güncel
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