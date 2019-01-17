Niğde'de Ahır Kardan Çöktü: 2 İnek Telef Oldu
1 saat önce
NİĞDE merkeze bağlı Çavdarlı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırın altında kalan 2 inek telef oldu.
NİĞDE merkeze bağlı Çavdarlı
köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ahırın altında kalan 2 inek telef oldu.
Çavdarlı köyünde yoğun kar nedeniyle Adnan Kılavuz'a ait ahırda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD
ekipleri sevk edildi. AFAD ve Niğde Belediyesi
itfaiye ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada 1 inek sağ olarak kurtarıldı. Ahırdaki 2 inek ise telef oldu.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
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