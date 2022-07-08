Programda, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yavuz Ergun, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

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