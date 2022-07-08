Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
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Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi

08.07.2022 19:18
Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Nusret Teksin, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Baloğlu, teşkilat mensuplarının bayramını kutladı.

Programda, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de AK Parti il teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
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