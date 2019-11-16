Niğde'de AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Niğde'de, AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Niğde il teşkilat koordinatörü ve eski AK Parti Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, İl Kültür Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, geride kalan 17 yılın onur verici bir tablo olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı öncesi Afrika gibi bir ülke olduğunu belirten Nazlı, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin, dünyanın 13'üncü büyük ülkesi haline gelmesi, çok gurur verici bir tablo. Bugün bir çok şeyi kanıksadık, bir çok hizmete hepimiz alıştık. Rahata çabuk alışıyor insan, unutuyoruz ama o yıllardaki yaşanan sıkıntıları geriye dönüp baktığınız zaman ne sıkıntılar çektiğimizi hatırladığımız zaman Kütahya'dan İstanbul'a 6-7 saatte çok zor şartlar altında yolculuk yapıyorduk. Bugün arabanızla 3 saatte gidiyorsunuz. Hastanelerde 4 saat ilaç kuyruğunda beklerdik. Doktorların afrasından, para vermeden muayene etmemelerinden neler neler yaşanmıştı bu ülkede ama bugün Allah'a hamdolsun şehir hastaneleri konforu var."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise AK Parti iktidarı döneminde ülkeye ve Niğde'ye yapılan yatırımlardan bahsetti.

Artık dünyaya karşı dik duran, kararlarını kendi alan ve uygulayan büyük bir Türkiye olduğunu ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Yeni dünyada artık Türkiye oyun kuran büyük bir ülke konumundadır. AK Parti'miz, demokrat, muhafazakar, kucaklayıcı ve reformcu bir partidir. 2002'den bu yana sağlıktan eğitime savunmadan ulaşıma kadar bir çok reformu hep birlikte gerçekleştirdik. Eğitim 2023 vizyonunu hayata geçiriyoruz. Savunmada yerli ve millileşme oranı yüzde 2'den yüzde 70'lere çıktı. Bugün yerli ve milli İHA, SİHA, milli tankımız Altay, helikopterimiz, en iyi şekilde hizmetlerine devam ediyor."

Toplantıya, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.