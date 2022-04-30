Niğde'de AK Parti teşkilatı iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Niğde'de AK Parti teşkilatı, iftarda programıda bir araya geldi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Ramazan ayının çok bereketli ve kardeşlik içinde geçtiğini belirten Ergun, bayramın birinci günü Öğretmenevi'nde düzenlenecek bayramlaşma programına herkesi davet etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de ramazanın dolu dolu geçtiğini aktararak, "Allah, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Teşkilatımız da yoğun mesai harcadı. Genel merkezden misafirlerimiz oldu. Tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu başarımızı 2023'te artırarak Cumhurbaşkanımızı tekrar seçme yolunda çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise tüm teşkilat mensuplarının duraksamadan çalıştığını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç da ramazan ayında teşkilat mensuplarıyla yoğun ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Çok verimli bir ramazan geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Ramazanın bereketini tüm kademelerimizle yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız da hiç durmuyor, il il, ev ziyaretler gerçekleştiriyor. Biz de tüm teşkilatlarımızla Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde ziyaretlerimizi tamamladık." diye konuştu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programında, canlı bağlantıda salondaki partililere seslendi.