Niğde'de akademisyenlerden yabancı öğrencilere destek - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli akademisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde ülkelerine dönemeyen öğrencilere kira, gıda ve para yardımında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitede öğrenim gören veya değişim programlarıyla gelen, salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen veya ailelerinin gönderdiği yardımı alamayan yabancı öğrenciler için Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar önderliğinde akademik ve idari personelin katılımıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Üniversite personelinin desteğiyle aralarında maddi durumu olmayan Türk öğrencilerin de bulunduğu 150 kişiye para, gıda, kira, alışveriş kartı ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay, Türk Ocakları ve bazı firmalar da öğrencilere yemek, para ve kira yardımında bulundu, Niğde Belediyesi de bazı öğrencilerin su faturalarını üstlendi.