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Niğde'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları

3 dakika önce

Niğde'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pazar esnafı ve tüketiciler bilgilendirildiİl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Solak ile beraberindeki teknik personel, halk pazarında Akdeniz meyve sineği ve mücadelesi hakkında broşür dağıttı.

Niğde'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları, System.String[]
Niğde'de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için pazar esnafı ve tüketiciler bilgilendirildi
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Solak ile beraberindeki teknik personel, halk pazarında Akdeniz meyve sineği ve mücadelesi hakkında broşür dağıttı.
Baş, sineğin zararları ve nasıl mücadele edileceği konusunda bilgiler verdi.
Akdeniz meyve sineğinin ülke genelinde meyvecilik alanlarında önemli zararlara sebep olduğunu belirten Baş, "Niğde'de Akdeniz meyve sineğinin yayılmasında en önemli faktörlerden birisi Adana, Mersin gibi illerden gelen kayısı, nektarin, şeftali, Trabzon Hurması gibi vuruklu meyveler etkili olmaktadır. Bu nedenle zararlının yayılmasını önlemek için yerlere atılan vuruklu ve çürük meyvelerin toplanıp siyah poşetlere konularak ağzının sıkıca kapatılması gerekir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:22 Kaynak: AA
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