Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı

26.08.2022 16:18
Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı

NİĞDE'de, Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı Metin Alımlı (51), 10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

NİĞDE'de, Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı Metin Alımlı (51), 10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın en yüksek zirvelerinden biri Kaldı Zirvesi'ne tırmanan dağcı Metin Alımlı, dün gece yoğun sisten dolayı yolunu kaybetti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye, AFAD ve jandarma arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Alımlı, bölgeden indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aladağlar'da kaybolan dağcı, 10 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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