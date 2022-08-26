Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı

26.08.2022 17:14
Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı

Niğde'de Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.

Niğde'de Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'nde yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesindeki Aladağların en yüksek zirvelerinden biri olan Kaldı Zirvesi'ne tırmanan 51 yaşındaki dağcı Metin A.; dün gece yoğun sisten dolayı yolunu kaybetti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 saatlik çalışma sonucu dağcıya ulaştı.

Genel sağlık durumu iyi olan dağcı, bölgeden aşağı indirilerek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - NİĞDE

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Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı Aladağlar'da yoğun sis nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı TESK Genel Başkanı Palandöken Niğde'de NESOB'u ziyaret etti TESK Genel Başkanı Palandöken Niğde'de NESOB'u ziyaret etti
Kaynak: İHA

Çamardı, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aladağlar'da kaybolan dağcı 10 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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