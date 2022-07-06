Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor

06.07.2022 13:13
Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Niğde Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 711 bin lira maliyetli proje kapsamında 75. Yıl ve Hastaneler caddelerindeki çalışmalarla yağmur sularının yolda birikmesi engellenecek, taşkınların önüne geçilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Yaptığımız bu çalışmayla yağmur suyu hattımızı yeniliyoruz. Bu vesileyle il genelinde daha sağlıklı bir altyapı sistemi oluşturulması için çalışıyoruz. Amacımız, halkımıza daha sağlıklı hizmet sunmak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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