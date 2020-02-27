Niğde'de ana sınıfı öğrencileri fidan dikti - Son Dakika
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Niğde'de ana sınıfı öğrencileri fidan dikti

15 dakika önce

Niğde'de Abdulhamit Han Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri, "ağaç sevgisi etkinlikleri" kapsamında fidan dikti.

Niğde'de ana sınıfı öğrencileri fidan dikti, System.String[]

Niğde'de Abdulhamit Han Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri, "ağaç sevgisi etkinlikleri" kapsamında fidan dikti.


Her öğrencinin üç fidan diktiği etkinlikte konuşan okul müdürü Ramazan Koyuncu, çocuklara ağaçları sevdirmek için ana sınıfı öğrencilerine yönelik fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.


Öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:


"Minik öğrencilerimize ağaç sevgisini anlattık ve bugün de fidan dikerek uygulamalı olarak görmelerini sağladık. Öğretmen ve velilerinin yardımı ile fidanlarını diken ana sınıfı öğrencileri okullarının bahçesine fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.Özellikle ana sınıfı öğrencilerine daha küçükken eğitim alacakları için fidan dikmenin önemini öğrenmeleri, gelecekte kendileri ve yaşadıkları bölge açısından büyük bir kazanım olacaktır."

Ramazan Koyuncu, Niğde, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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