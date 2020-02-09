Niğde'de 'Anne Baba Okulu' açıldı - Son Dakika

Niğde Belediyesi ve GND (Gözde Nur DEMİRSOY) Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin; Anne ve babaların, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, sorumluluk duygusu gelişmiş, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecek özgüvene sahip çocuklar yetiştirmeleri için "Anne-Baba Okulu" açtı.



Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi'nde başlayan okulun ilk dersinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, katılımcılar yer aldı.



Anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedefleyen okul; aile içi iletişim, çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek, çocuklarda sınır koyma, ana baba tutumları, başarıyı artırmada ailenin rolü, sosyal medya ve televizyonun gelişimdeki rolü gibi konuları içerecek. Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi'nde haftada 1 gün mesai saatleri sonrası düzenlenecek olan eğitim Cuma günleri 18: 00 ve 19: 30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 4 hafta sürecek olan okulun ilk dersini Dr. Atanur Akar verdi.



"TEMEL SORUN İLETİŞİMSİZLİK"



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin; Eğitimli, ülkenin temel değerlerine sahip insanların yaşadığı bir kent olduğunu belirterek; "Bilim, sanat, kültürden yana olan nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz. Gençler, özellikle dijital dünyada bizden çok ilerideler. Ebeveynler olarak kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Ben bu konuda bizimle iş birliği yapan GND (Gözde Nur DEMİRSOY) Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ne teşekkür ederim. Temel sorunlarımızdan biri iletişimsizlik ve diyalogsuzluk. Bu sorunun önce aile içinde çözülmesi gerekiyor. Bu anlamda ailelere bir nebze katkımız olursa ne mutlu" dedi. - NİĞDE